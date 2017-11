Na despedida da segunda campeã Palmeiras vence o Botafogo

Na última Segunda Campeã do ano de 2017, o Palmeiras recebeu o Botafogo no Allianz Parque e levou a melhor: vitória por 2 a 0 no encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Verdão subiu para o segundo lugar da tabela, com 63 pontos. O Alvinegro, que briga por uma vaga na Libertadores, desceu para o oitavo lugar, com 52.

A partida marcou a despedida de Zé Roberto do futebol brasileiro, aos 43 anos de idade. No Verdão desde 2015, o lateral-esquerdo participou de 133 jogos, sendo 69 vitórias, 26 empates e 38 derrotas, e tendo dez gols marcados.

O jogo

Apesar de um jogo bem movimentado no primeiro tempo, os times pouco finalizaram a gol. No chute mais perigoso do lado do Botafogo, aos 11 minutos, Guilherme ficou com a sobra e chutou forte de pé direito, mandando a bola à esquerda do gol de Jailson. O Palmeiras, saindo mais para o jogo, teve as melhores chances. Em cobrança de falta aos 30, Gatito Fernández espalmou o chute de Dudu. Logo na sequência, Edu Dracena cabeceou à esquerda da meta botafoguense após escanteio. No último lance da primeira etapa, Moisés quase acertou o ângulo esquerdo de Gatito, mas a bola foi para fora.

Na volta do intervalo, o ritmo não mudou muito. O Palmeiras seguiu pressionando e abriu o placar aos nove minutos. Keno avançou pela direita e cruzou. Borja tocou de leve e a bola ficou com Dudu, artilheiro do time no Brasileirão, que não desperdiçou: 1 a 0. O segundo gol saiu aos 17. Keno recebeu de Felipe Melo pela direita, matou no peito, foi para cima da marcação e colocou na gaveta com o pé esquerdo: golaço.

A última rodada do Brasileirão 2017 será no domingo (3). Confira a tabela: