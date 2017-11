Na primeira partida da final da Libertadores Grêmio e Lanús estão a todo vapor

Nesta quarta-feira (22) Grêmio e Lanús irão entrar em campo prontos para fazer história, na partida de ida da final da Copa Libertadores. O jogo acontece em Porto Alegre as 20h45 (horário de Brasília) na Arena do Grêmio com a arbitragem do chileno Julio Bascuñan e os assistentes Carlos Astroza e Christian Schiemann.

O "tricolor" gaucho busca a terceira Copa Libertadores (1983 e 1995). Se classificou depois de vencer comodamente um Barcelona de Guayaquil que apenas mostrou resistência na revanche em Porto Alegre, onde o placar de um a zero, a seu favor, não foi suficiente para transformar a série depois de perder em seu campo no duelo de ida por 3 a 0.

O treinamento de segunda-feira (20) começou a portas fechadas na Arena do Grêmio. Em um bom momento para a equipe, Renato Gaúcho, que mantém em sigilo a formação definitiva, tem todo a sua equipe ativa e apta para entrar no campo.

Por outro lado, a fome de glória é a favor do time 'granate'.

Os argentinos decidiram seu lugar na final vencendo River Plate (1-0, 4-2) em casa durante um jogo histórico cheio de emoções que empatou e virou nos últimos 45' da partida.

A mídia fala muito sobre o "clima de festa" que paira na cidade de Lanús, nos arredores de Buenos Aires, o que poderia concretar a façanha internacional no próximo dia 29 de novembro, quando o duelo de volta seja disputado em seu Estádio La Fortaleza.

Ao contrário de Renato Gaúcho, o DT Jorge Almirón já revelou sua equipe titular: a mesma que derrotou River Plate na semifinal. O clube treinou abertamente na segunda-feira em Porto Alegre mostrando confiança e serenidade.