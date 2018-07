A seleção brasileira não conseguiu vencer a Bélgica na tarde desta sexta-feira (6). Os belgas fizeram os dois gols logo no primeiro tempo, sendo um deles marcado contra por Fernandinho.

Primeiro tempo

Logo no primeiro minuto de jogo, pintou a primeira finalização. O jogador belga, De Bruyne, ganhou de Fernandinho, avançou e chutou a bola da entrada da área, mandando a direita de Alisson.

Aos sete minutos, Neymar cobrou escanteio, Miranda e Thiago Silva desviaram, e Thiago, sozinho, mandou de coxa na pequena área, e bola parou na trave do goleiro belga Courtois, que estava batido..

Os 12 minutos, a Bélgica saiu na frente no placar, com gol contra de Fernandinho, após a cobrança de escanteio, num desvio infeliz do jogador brasileiro.

Aos 18, Coutinho recebeu na intermediária, carregou a bola e chutou da entrada da área e o goleiro belga fez a defesa.

Aos 30, a Gol da Belgica, De Bruyne, terminando o primeiro tempo em 2 a 0 para Bélgica.

Segundo tempo

Brasil entrou no segundo tempo pressionando de todas as maneiras a seleção belga.

Aos cinco minutos, Marcelo encarou a marcação no mano a mano, levou para a esquerda e cruzou para Firmino, que não chegou por muito pouco, desperdiçando uma ótima chance.

Aos dez minutos, Gabriel Jesus colocou a bola entra as pernas do jogador belga, quando Kompany chegou de carrinho, derrubando o jogador brasileiro. O VAR checou o lance e o árbitro da partida mandou seguir o jogo.

Douglas Costa, aos 17 minutos partiu para cima da defesa belga, invadiu a área e chutou cruzado, e Paulinho não aproveitou o rebote para mandar pro gol.

O Brasil chegou a diminuir com o gol de Renato Augusto! Depois de uma pressão do Brasilo, Coutinho enfiou um belo levantamento na área. Ele encontrou o camisa 8, que meteu de cabeça e mandou a bola para o fundo do gol. O Brasil continuou vivo!

Foto: Reprodução UOL Esporte - Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Renato Augusto, recebeu grande bola de Coutinho e, da entrada da área, tentou tirar de Courtois. A bola foi para fora por muito pouco.

Aos 48, Douglas Costa fez mais uma grande jogada para Neymar. O camisa 10 chutou para e o goleiro Courtois fez uma defesa espetacular.

O Brasil não consrgiu vencer a Bélgica e ficou pelo caminho nas quartas de finais.

A Bélgica enfrentará a seleção francesa, que venceu o Uruguai no jogo na manhã dessa sexta-feira.