A equipe do Naviraiense voltou atrás da sua desistência e confirmou a presencia no Campeonato Sul-mato-grossense de 2017. E trazendo novidades para os torcedores, a equipe da região sul do Estado, anunciou nesta quarta-feira (28), a contratação do novo técnico, Rony Aguillar, de 35 anos.

Nascido em Linhares (ES), Rony já vestiu as camisas do Avaí, Vasco, Santa Cruz, Bragantino, Chapecoense entre outros. Como técnico, conquistou o acesso da série C para B, no campeonato catarinense com o Itajaí, e levou o Camburiú para a série A do mesmo estadual.

A diretoria do Naviraiense não divulgou datas para apresentação do elenco e início dos trabalhos. A equipe de Naviraí está no grupo B, ao lado de Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense, Urso e atual campeão, Sete de Dourados.

O time do Naviraíense estreia no dia 1 de fevereiro contra o Sete, no município de Dourados.