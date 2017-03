Ele já trabalha no CT e deve estar presente no banco de reservas no domingo

Apesar da vitória do Sete de Dourados contra o Urso de Mundo Novo, por 3 a 1 e a classificação antecipada no Campeonato Estadual, na noite da última quarta-feira (14), o ambiente da equipe do município de Dourados ainda continua carregado.

Após o jogo, o técnico Mauro Marino se reuniu com gestores do clube e entregou o cargo, pegando todos de surpresa. Sem perder tempo, na noite desta quinta-feira (16), o Sete anunciou o retorno do técnico Nei César, que havia deixado o Corumbaense em 2016.

Segundo o site Dourados News, o clube informou que apenas o técnico sai, mas toda a comissão técnica continua.

De acordo com o clube, Nei já comanda os treinamentos nesta sexta-feira no Centro de Treinamento, e possivelmente já esteja no banco de reservas no jogo contra o Ivinhema na tarde de domingo (19).

Volta à Dourados

Com Nei César, o acordo foi rápido. No fim da tarde de ontem, o técnico e dirigente se reuniram e pouco depois, Tony postou uma foto celebrando a contratação. Os dois vão reeditar a dupla que conquistou o título estadual da Série B pelo Itaporã em 2015, primeiro ano da TNY Sports no futebol sul-mato-grossense. Esse ponto pesou na escolha. "Neste momento não tem muito que inventar, o Nei conhece o futebol estadual, já foi campeão, inclusive comigo no Itaporã", resume.

Nei estava no Corumbaense, time que assumiu em 2016 após uma passagem conturbada no Misto de Três Lagoas. Pelo Carijó, chegou às semifinais, caindo para o Comercial em um confronto sem gols nos 180 minutos. Neste ano, começou bem com duas vitórias, mas deixou o clube após quatro empates seguidos na última semana.

Em Dourados, Nei trabalhou algumas vezes no Ubiratan. Foi campeão no fim da década de 90 e retornou em 2015 para tentar evitar um rebaixamento eminente, mas não teve sucesso. Depois, foi para o Itaporã. "Estou feliz por estar de volta a Dourados e por voltar a trabalhar com o Tony", disse.

Nei já comanda o primeiro treino na manhã desta sexta no CT e à tarde, provavelmente no Estádio Douradão. Na manhã de sábado terá mais uma oportunidade de preparar o time que viaja para Ivinhema onde joga na tarde de domingo.