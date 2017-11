Nesta segunda tem Palmeiras x Botafogo

O jogo encaerra a 37ª rodada do Brasileião

Nesta segunda-feira (27), Palmeiras e Botafogo entram em campo para fechar a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Ocupando a quarta colocação com 60 pontos, o Palmeiras já está com a vaga na Libertadores garantida e uma vitória no confronto de hoje, leva a equipe à vice-liderança da competição.

O Botafogo ainda não está garantido no campeonato sul-americano, ocupa o oitavo lugar, com 52 pontos. A conquista dos três pontos na penúltima rodada é fundamental para o Alvinegro garantir sua participação na Copa Libertadores 2018.

O jogo será as 20h (horário de Brasília) no Allianz Parque.