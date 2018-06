Neste final de semana tem Brasileiro de Motocross

Acontece neste fim de semana, em Nova Alvorada do Sul, a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross e a 3ª etapa do Campeonato Estadual. Durante os dias 9 e 10 de junho, aproximadamente 200 pilotos vão esquentar as pistas do motódromo Pedro Stradiotti.

Com previsão de temperaturas baixas, além do frio os competidores vão ter que encarar os 24 obstáculos que foram preparados para esta etapa.

O motódromo Pedro Stradiotti, que não participava de nenhuma etapa do Brasileiro há seis anos, recebeu manutenção e foi readequado para o nível técnico da competição. O percurso conta com sequência de costelas, king, duplo, triplo e mesas num trajeto de 1.300 metros.

Participam desta etapa oito categorias: MX1, MX2, MXJR, MX2JR, MX3, MX4, MX5, Elite MX e apenas a 230cc válida pelo estadual sul-mato-grossense.

O evento terá entrada franca, oferecendo ao público um fim de semana com muita emoção e disputa. Após a realização desta etapa faltarão apenas mais quatro para o fim do campeonato que promete brigas acirradas pelo título.