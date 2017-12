Neste sábado tem amistoso entre Brasil e Argentina no futebol americano

Independentemente da modalidade, quando Brasil x Argentina se enfrentam é sinal de grande rivalidade. Depois de grandes jogos no nosso futebol de cada dia, as duas seleções invadirão um Mineirão para o amistoso a ser realizado no dia 16 de dezembro, dessa vez no futebol americano.

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) emitiu um comunicado convidando os brasileiros a apreciar o jogo contra a Argentina. Confira o comunicado da entidade:

“Futebol não é tudo a mesma coisa, mas Brasil e Argentina tem história, aliança e rivalidade seja qual for o esporte.

A bola oval vai voar mais uma vez em estádio de copa do mundo, onde a pelota redonda foi protagonista de confrontos entre Hermanos.

A CBFA apresenta o clássico do ano: BRASIL x ARGENTINA! Para deixar claro que a tradição é tradição.

Com uma gestão que visa incentivar o esporte e apoiar espetáculos do Futebol Americano, cada informação deve ser aguardada com expectativa.

Com realização da Brasil FA, no dia 16 de Dezembro de 2017 o Mineirão receberá Onças e Halcones para o maior clássico do Mercosul!”

Há algum tempo era interesse da BFA e também da CBFA a realização de um jogo da seleção brasileira em solo mineiro. A data é propícia, pois o Mineirão estará completamente liberado e sem jogos do futebol da bola redonda.

Esse é mais um gigantesco passo para a consolidação do futebol americano no Brasil.