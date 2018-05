Neste sábado (12) será a vez dos tradicionais times gaúchos Grêmio e Internacional se enfrentarem pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após a derrota contra o Flamengo por 2 a 0 na quarta rodada, a vitória do Inter no duelo desta tarde, trará um novo fôlego ao Colorado, que no momento ocupa a 13ª posição na tabela. Do outro lado, o Tricolor está na quinta colocação e vem de um grande triunfo por 5 a 1 diante do Santos.

Confira os principais detalhes do jogo deste sábado (12) e clique na imagem para acessar a tabela completa da Série A.