Os Jogos Escolares de Campo Grande seguem neste fim de semana com as competições das modalidades de vôlei de praia e tênis de mesa, já os Jogos Paralímpicos acontecem no sábado (17) com a competição de tênis de mesa.

As competições na modalidade de vôlei de praia acontecem no sábado (17), a partir das 14h, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo e o tênis de mesa terá suas competições no sábado (17), a partir das 12h e domingo (18), a partir das 8h, na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira.

Os Jogos Paralímpicos terão neste fim de semana a competição de tênis de mesa no sábado a partir das 8h na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira.

Os jogos são realizados pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp,) reúnem mais de 2,5 mil atletas em 19 modalidades incluindo as Paralímpicas.

A programação completa está no site da Funesp: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp