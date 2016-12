Aos 15 anos, Enzo Fittipaldi, neto do bicampeão de Formula 1, Émerson Fittipaldi foi anunciado na última sexta-feira (23), como o novo integrante da escuderia Ferrari. Junto ao brasileiro, a revelação do kart da Nova Zelândia, Marcus Armstrong, também foi oficializado como o novo nome da equipe Driver Academy.

As duas promessas da escuderia italiana participaram de um teste em Fiorano (ITA), onde fica localizado um dos circuito privado de testes de desenvolvimento da equipe.

Enzo, é uma das novas revelações do automobilismo brasileiro. Ele estreou no campeonato Ginetta Júnior de 2016, finalizando o campeonato na 18º colocação, sendo que a oitava colocado foi o seu melhor resultado. Antes, Enzo participou de campeonatos de kart nos Estados Unidos. Algumas de duas melhores posições foram a sétima colocação no Flórida Winter, em 2015 e o sexto lugar no Rotax Garand Nationals Micromax, em 2009.