O camisa 10 da seleção brasileira publicou em sua página no Instagram, após o jogo, um texto de desabafo contra críticos que cobravam uma atuação melhor de Neymar.

“Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora, né?!!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são F...”, publicou Neymar.

Após o apito final, o atacante da seleção brasileira desabou em prantos no campo, depois da vitória sofrida por 2 a 0 contra a Costa Rica. Neymar marcou o segundo gol da partida, aos 51 minutos, garantindo primeira vitória do Brasil nesta Copa do Mundo.