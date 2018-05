Neymar é eleito o melhor jogador do campeonato francês

Com 19 gols e 13 assistências em 20 partidas disputadas com a camisa do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, Neymar foi eleito neste domingo o melhor jogador da competição pelo sindicato de jogadores da França (UNFP).

Mesmo sem jogar desde o dia 25 de fevereiro, quando sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito, o brasileiro superou na votação o uruguaio Edinson Cavani, o francês Kylian Mbappé, ambos companheiros de equipe, e o francês Florian Thauvin, do Olympique de Marselha.

Com o reconhecimento, Neymar sucede Cavani, que foi eleito o craque da última edição do campeonato. O encarregado de entregar o prêmio neste ano foi Ronaldo, o “Fenômeno”.

“Agradeço a todos os meus colegas. Sem eles, não teria recebido este troféu. Estou emocionado e muito contente com a nossa temporada. É uma honra”, declarou o camisa 10 do PSG ao canal “BeIN Sports”.

Mbappé, de 19 anos, levou pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor jovem do Campeonato Francês graças aos 13 gols e sete assistências.

O espanhol Unai Emery, que a partir de junho deixará o PSG, depois de duas temporadas no Parc des Princes, foi eleito o melhor técnico da competição, superando Rudi Garcia, do Olympique; Olivier Dall’Oglio, do Dijon; e Leonardo Jardim, do Monaco.

Nas outras categorias dos prêmios, o volante N’Golo Kanté, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador francês no exterior. Steve Mandanda, do Olympique de Marselha, foi escolhido como o melhor goleiro da elite nacional pela quinta vez na carreira.

O meia brasileiro Diego Rigonato, de 30 anos, do Reims, foi considerado o melhor jogador da segunda divisão do Campeonato Francês.