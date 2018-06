Neymar será titular contra Áustria em amistoso do Brasil antes da Copa

A seleção brasileira realizou neste sábado (9), em Viena, o último treino antes do amistoso deste domingo contra a Áustria, no Estádio Ernst Happel, e teve a confirmação por parte do técnico Tite de que o atacante Neymar será titular.

O bom ambiente reinou em uma atividade de alta intensidade realizada no palco da partida de amanhã, que dez anos atrás sediou a final da Eurocopa, em que a Espanha bateu a Alemanha por 1 a 0.

Após a prática, Tite concedeu entrevista coletiva em que anunciou que Neymar começará jogando, algo que o camisa 10 da seleção não fazia desde 25 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito em partida entre sua equipe, o Paris Saint-Germain, e o Olympique de Marselha.

"Controlamos a evolução dele [Neymar] nos treinamentos. O melhor para retomar um atleta é treinando. Seguimos nesse processo de recuperação de Neymar. Certamente não vai jogar durante os 90 minutos", disse o treinador.

Na vitória sobre a Croácia por 2 a 0, no último domingo, em Liverpool, Neymar entrou no intervalo, foi bastante participativo e marcou o primeiro gol da equipe pentacampeã.

Tite confirmou que a equipe titular será a seguinte: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. No rodízio promovido pelo técnico, Miranda será o capitão do time, que falou sobre a condição de favorito do Brasil no Mundial.

"Estou muito feliz com a braçadeira. Sobre favoritismo, é preciso ir jogo a jogo e fazer uma boa competição", afirmou o defensor durante a coletiva.

A seleção brasileira chegou a Viena procedente de Londres na sexta-feira (8), e enfrentará neste domingo a Áustria, que não se classificou para o Mundial, mas na semana passada bateu a atual campeã Alemanha por 2 a 1.

Neste domingo, a delegação viajará para Sochi, cidade russa que será o quartel-general da equipe. A estreia na Copa acontecerá no dia 17, contra a Suíça, em Rostov-no-Don, pelo grupo E, que tem ainda Costa Rica e Sérvia.