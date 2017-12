Reta final, o Campeonato Brasileiro tem suas últimas partidas realizadas na tarde deste domingo (3) na 38º rodada. E a briga agora, já que o Corinthians, líder com 72 pontos, é o campeão da competição, é por vaga na Libertadores e fugir de rebaixamento.

O Palmeiras, com 63 pontos, entra em campo para defender a vice-liderança, Grêmio, com 62, já em clima de férias, depois da conquista da Libertadores, pode assumir a segunda posição, o Santos, com 62, também tem grande chance de ficar com o vice.

O Palmeiras enfrenta o Atlético (PR) às 15h (de MS) na casa do adversário na Arena da Baixada. No mesmo horário o Atlético (MG) recebe o Grêmio, e o Santos, em casa na Vila Belmiro, joga diante do Avai.

Os cariocas

Os Cariocas, que não têm mais chances de abocanhar o título do Brasileirão, querem ao menos a vaga para a Libertadores do ano que vem. Flamengo em sexto, 53 pontos, Vasco, em sétimo, também com 53, e Botafogo, oitavo, com 52, miram uma vaga.

O Fla, na posição em que está, pode entrar na Libertadores na fase de grupos sem o mata-mata, no fim de janeiro. Mas se o time vacilar pode perder a chance para os seus rivais cariocas. O rubro - negro enfrenta o Vitória no Barradão.

O Vasco pega a Ponte Preta no São Januário, já o Botafogo joga contra o Cruzeiro no Engenhão. E com o tri do Grêmio, um dos cariocas já está garantido na competição. Lembrando ainda que o Flamengo tem a Copa Sul – Americana, diante do Independiente, que pode dar a chance de ir direto para a fase de grupos da Libertadores sem precisar dos resultados do Brasileirão.

Desespero

Os que ainda não caíram, mas ainda corre o risco do rebaixamento é o Vitória, Sport, Avai e Coritiba. Ponte Preta e Atlético (GO) já estão rebaixados.