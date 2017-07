Noite de clássicos agita Brasileirão nesta quarta

Com seis jogos nesta quarta-feira (12), a abertura da 13ª rodada do Brasileirão promete fortes emoções. Entre os jogos de destaque estão os dois clássicos. No Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense se enfrentam às 20h (de MS) no Maracanã. Às 20h45, Palmeiras e Corinthians protagonizam o dérbi paulista no Allianz Parque. De olho na parte de cima da tabela, o duelo Atlético/MG x Santos abre a rodada junto com Ponte Preta x Bahia às 18h30.

20h - Fluminense x Botafogo - Maracanã

Para superar os desfalques, o Fluminense aposta na força das divisões de base. Confiante no potencial dos garotos de Xerém, o experiente lateral Lucas aposta na conversa para o rápido entrosamento.

– É sempre complicado quando perde jogadores importantes, como Dourado e Marcos Júnior. No jogo passado, o Richarlison ficou de fora, mas tem que se adaptar ao esquema. Para nós, não é novidade isso, desde o início do ano estamos convivendo com essa situação, quando não é por lesão, é por cartão. Durante esse tempo que tem de um jogo para o outro, a gente tentar conversar, tenta acertar dentro de campo o que pode treinar para entrosar o mais rápido possível.

Rival de Lucas nesta quarta-feira, João Paulo falou sobre a missão alvinegra de alcançar bons resultados em três competições simultâneas.

– Por ser um clássico já se torna um jogo diferente, ganha também uma importância a mais pelos três jogos que estamos sem vencer no Brasileiro. Uma responsabilidade a mais e que não temos que fugir dela. Mas entendemos que estamos bem em outras competições, o que nos gera um desgaste maior também. Mas não vamos fugir da raia. Conhecemos bem a equipe do Fluminense e vamos nos preparar bem para esse jogo.

20h45 - Palmeiras x Corinthians

Líder do Brasileirão, Corinthians encara o Palmeiras na casa do rival paulista. Inspirado no último dérbi paulista com o Verdão, o meia Jadson espera repetir o bom desempenho para manter a invencibilidade.

– Vai ser um clássico muito difícil, sabemos da importância do jogo, esperado por muita gente. Como estamos numa invencibilidade, eles virão querendo quebrar isso aí, ainda mais na casa deles. Ganhamos maturidade, entrosamento, temos de saber jogar e ter paciência contra eles para conseguir uma vitória lá. Temos tudo para conseguir novamente. Conseguimos uma grande vitória. Ali, a equipe ganhou confiança.

Pelo lado alviverde, Willian se mostrou confiante para o clássico. Principal artilheiro do Palmeiras na temporada com 12 gols em 38 partidas, o atacante valorizou a fase goleadora no Verdão e projetou o duelo contra o Corinthians.

– Estou muito feliz, acredito que ali na frente os atacantes dependem muito dos gols. Isso nos traz confiança, é sempre especial marcar. Mas sempre valorizo o coletivo, que possamos cada vez mais vencer as partidas e brigar por grandes coisas. Os nossos objetivos sempre são os títulos. O dérbi é a nossa oportunidade de se aproximar ainda mais da segunda colocação, não deixar o Corinthians se distanciar. Isso vai gerando confiança. Sabemos a força do grupo, temos um treinador muito inteligente e o apoio do torcedor. Quarta é um jogo especial, chance de fazer uma boa partida.

Além dos clássicos, outros quarto jogos movimentam a 13ª rodada. Confira os duelos:

18h30 - Atlético/MG x Santos - Independência - Belo Horizonte

18h30 - Ponte Preta x Bahia - Moisés Lucarelli - Campinas (SP)

20h45 - Vitória x Vasco - Manoel Barradas - Salvador

20h45 - Atlético/PR x Cruzeiro - Arena da Baixada - Curitiba

