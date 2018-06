Novo perde para o Iporá e se despede da série D

Na tarde deste domingo (10), o Novo perdeu por 3 a 2 para o Iporá-GO, na casa do time goiano.

Os gols do clube da capital foram marcados por João, aos 28 minutos do primeiro tempo e por Matheus, aos 5 minutos da segunda etapa.

O Novo chegou abrir dois gols de vantagem, mas o Iporá virou o resultado. Os gols do time goiano foram todos no segundo tempo. Marco Antônio diminuiu aos 25 minutos. Aos 38, Saulo Rodrigues empatou a partida. O gol da vitória foi de Danilo, aos 45 minutos, classificando o Iporá para as oitavas de final.

Com o resultado, o Novo se despede da competição. Já o Iporá, enfrentará nas oitavas o Treze-PB.