Novo vence e Corumbaense empata no Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (20), os representantes do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D jogaram pela 5ª rodada da competição.

Na Arena Pantanal em Cuiabá pelo grupo A10, o Corumbaense precisava da vitória para seguir com chances reais de classificação, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Dom Bosco.

Agnaldo abriu o placar na etapa inicial para o carijó e Paulo Mingau empatou aos 43 minutos do 2º tempo dando o primeiro ponto ao Dom Bosco na competição.

No outro jogo do grupo, o já classificado Iporá abriu 2 a 0 diante do Brasiliense mas cedeu o empate no final. Empate por 2 a 2 praticamente eliminou o Corumbaense.

O Iporá lidera com 13 pontos, o Brasiliense tem oito enquanto o Corumbaense tem cinco e o Dom Bosco tem apenas um ponto.

Para ficar com a 2ª colocação do grupo, o Corumbaense precisa vencer o Iporá no Arthur Marinho, torcer por uma derrota do Brasiliense em casa para o Dom Bosco e tirar nove gols de saldo.

Chegando a 8 pontos e ficando em 2º lugar, o time ainda vai depender de uma combinação de resultados para se classificar entre os 15 melhores segundos colocados.

Novo perto da classificação

O Novo não jogou bem, mas conquistou uma importante vitória no Morenão. Diante de 200 torcedores, o verdão fez 2 a 1 no Sinop.

João Lucas e Caio Mendes marcaram para o time da capital enquanto Cajano fez o gol do Sinop.

Com a vitória, o time chegou aos 7 pontos, mesma pontuação do Sinop. O Aparecidense lidera com oito e o Ceilândia é o lanterna com cinco.

Na próxima rodada, uma vitória diante do Aparecidense em Aparecida de Goiânia, garante a classificação no mínimo entre um dos segundos colocados.

No outro jogo do grupo, o Ceilândia empatou com a Aparecidense por 4 a 4 no Distrito Federal.