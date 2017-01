Novoperário é goleado e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Novopériario está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Na noite desta quinta-feira (6), a equipe sul-mato-grossense foi novamente goleado pelos donos da casa, o Novorizontino po 5 a 0, e as chance de classificação ficaram praticamente nulas para a fase mata-mata do torneio.

Apesar da derrota e da desclassificação, equipe de Campo Grande ainda tem mais um jogo para cumprir no campeonato. Em terceiro colocado no grupo 4, o Novo enfrentará o São Raimundo-RR, que também foi goleado pelo Atlético Mineiro por 4 a 0 e está última colocação do grupo. Uma vitória nesse jogo é escessial para o futuro dos jovens atletas da equipe de Mato Grosso do Sul.

O jogo está marcado para este sábado (7), as 9h, da manhã, em Novo Horizonte, no interior paulista.