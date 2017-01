Novoperário surpreende, mas perde de virada na Copinha

O Novoperário surpreendeu, mas estreou com derrota na noite desta terça-feira (4), contra o Atlético Mineiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP), válido pelo grupo 4 do torneio.

Em apenas 29 minutos de jogo, a equipe campo-grandense já vencia os mineiros por 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o galo de Belo Horizonte (MG) empatou o jogo com dois gols de Marquinhos.

No segundo tempo, a partida continuou quente, quando o zagueiro do galo de Mato Grosso do Sul, foi expulso. Logo após, o Atlético Mineiro conseguiu a virada no placar com um golaço de Welinton. Final de jogo, 3 a 2 para o clube mineiro.

Com o resultado, o Atlético-MG divide a liderança do grupo 4 com o Novorizontino, que venceu o São Raimundo por 2 a 0.

Próxima rodada, o Novoperário enfrenta o time da casa, o Novorizontino, valendo a sobrevivência no torneio. O jogo está marcado para amanhã (5), às 19h, e o jogo será transmitido pelos canais Sportv e Espn.