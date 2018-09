Os brasileiros Darlan Romani, no arremesso de peso, e Vitória Rosa, no revezamento 4x100 metros rasos, garantiram duas medalhas de ouro na Copa Intercontinental de Atletismo, que está sendo disputada na cidade de Ostrava, na República Tcheca.

O catarinense, um dos principais nomes atuais do país na modalidade, ficou perto de bater o recorde sul-americano na segunda tentativa, alcançando a marca de 21m89. Romani ficou a apenas seis centímetros de igualar o melhor lançamento da carreira, feito em maio deste ano, na etapa de Eugene (EUA), pela Liga Diamante.

Com isso, o brasileiro somou oito pontos para a equipe das Américas, na competição entre continentes, realizada a cada quatro anos, que também conta com Europa, África e Ásia-Pacífico.

O medalhista de prata foi o neozelandês Tom Walsh, que pulou para a segunda posição na última tentativa, com arremesso de 21m43. Já o bronze foi para o polonês Michal Haratyk, com marca de 21m36.

Vitória Rosa, por sua vez, integrou o time das Américas do revezamento 4x100m, que também teve a equatoriana Angela Tenorio, a bahamense Shaunae Miller-Uibo e a americana Jenna Prandini. A brasileira fechou a prova, cruzando a linha de chegada em 42s11.

A segunda colocação ficou com a Europa, que fechou a disputa com 42s55, seguida pela Ásia-Pacífico, com 42s93. Outra brasileira que participou das provas de sábado (8) foi Andressa de Morais, que ficou na sexta colocação no lançamento de disco, com a marca de 58m44, depois de queimar as duas primeiras tentativas. O ouro foi para a cubana Yaimé Pérez, também do time das Américas, com 65m30.

A croata Sandra Perkovic ficou na segunda posição, com 68m44, seguida pela chinesa Yang Chen, com 63m34.

Após o primeiro dia de competições, as Américas lideram a Copa Intercontinental com 135 pontos. A Europa está na segunda posição, com 123, na de frente de Ásia-Pacífico, com 89, e África, com 74.