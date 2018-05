Novo está classificado para a segunda fase da série D

O Novo escreveu mais um capítulo na sua história. O clube venceu o Aparecidense-GO, neste domingo (27), em Goiânia, por 3 a 2, garantindo a vaga para a segunda fase do Brasileirão.

Quem abriu o placar foi Luizinho para o Novo. Mateus ampliou para 2 a 0. O atacante Alex Henrique descontou para o time goiano, mas aos 38 minutos do segundo tempo, Danilo ampliou para 3 a 1. Alex ainda diminuiu, mas não impediu a derrota por 3 a 2.

Com 10 pontos, o Novo se classificou em segundo do grupo A11, juntamente com o Sinop-MT que, com o mesmo número de pontos, ficou com a primeira posição pelos critérios de desempate.

O próximo adversário do clube da capital é o Iporá-GO. O primeiro confronto será neste domingo (3), às 16h no estádio Morenão. A segunda partida que decide a vaga para a próxima fase será no domingo seguinte, dia 10.

O Novo de Campo Grande é a única equipe que está representando o Estado de Mato Grosso do Sul na competição nacional, e conta com o apoio de sua torcida para seguir firme na disputa.