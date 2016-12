Galo estreia no dia 29 de janeiro no campeonato Sul-mato-grossense

O foco do Novoperário ainda é a Copa São Paulo Juniores de 2017, mas a preparação para o Campeonato Estadual não foi deixada de lado. Nos últimos dias, a diretoria intensificou a busca por reforços e acertou a vinda de sete atletas.

A lista de contratações está recheada de jovens, e o primeiro nomes na lista é do meia Matheus Dulcídio, 20 anos. O jovem brilhou com a camisa do Comercial em 2016, e vinha negociado um novo contrato com o colorado, mas acabou finalizado com o seu arqui-rival.

Segundo o site Gazeta MS, um outro ex-colorado, atacante, Luan, de 20 anos, que jogou pelo Moreninhas durante a série B, também é considerada a nova aposta do Novo. Reforçando o elenco e observando o rivais, o Novoperário contratou o volante, também ex-colorado, Leo Colman, de 21 anos. O jogador foi destaque no título estadual do Comercial em 2015.

Outro volante contratado é Wesley, 23 anos, que jogou seu último estadual pelo Corumbaense. Em Mato Grosso do Sul, o garoto vestiu as camisas do Costa Rica e Aquidauanense.

O pacotão de reforços anunciado foi fechado com a dupla de goleiros. Bernardo dividirá a posição com o jovem José Guilherme, de 20 anos, que defendeu as cores da equipe de Aquidauana, na Copa São Paulo Juniores em 2013. Seu último clube foi o Independente de Limeira (SP).

O Novoperário será comandado pelo técnico Mauro Marino e deve ter um elenco repleto de jogadores da Copa São Paulo Juniores deste ano. O time estreia no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Sul-mato-grossense, e na primeira fase enfrentará o Operário, Comercial, União ABC, Costa Rica e Serc. Os quatro melhores avançam para as quartas de finais enquanto os dois últimos serão rebaixados.