Operário-DD é o primeiro clube apto para a disputa do Estadual Série B

O Operário Atlético Clube de Dourados, é o primeiro clube apto para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2018. A informação foi confirmada pelo Presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul(FFMS) Francisco Cezário de Oliveira.

Na tarde desta quinta-feira(06), o Presidente da FFMS recebeu o Presidente do clube douradense Giovanny Jolando e o Gerente de Futebol Daniel Medeiros. Fundado em 1952, o Operário-DD nunca foi campeão Estadual mas já terminou entre os quatro melhores da competição. Sua última participação na elite foi em 2002 quando caiu nas quartas de final.

O Operário-DD está ausente do futebol profissional desde 2009 quando disputou a segunda divisão e terminou na 5ª colocação. Com a desistência do Glória de Dourados que conquistou o acesso a Série A, o Operário-DD foi convocado para a disputa em 2010 mas sem condições, acabou cedendo a vaga ao Guaicurus.

Nos próximos dias, a FFMS deverá convocar os clubes para o arbitral da Série B que deverá ter início em outubro. A competição dará duas vagas na elite em 2018.