Operário decide seu futuro na Copinha contra o Corinthians

Jogo será as 20h(MS), e terá transmissão do Sportv e Espn Brasil

O Operário decidirá o seu futuro na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta sexta-feira (6), no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Para seguir no campeonato, o galo de Mato Grosso do Sul terá que vencer o Corinthians, o maior vencedor da Copa. A partida acontece as 20h (horário de MS), e terá transmissão pelos canais Sportv e Espn Brasil.

Na estreia, o Operário perdeu para os donos da casa, o Taubaté por 1 a 0, partida que foi acompanhada de perto pela Comissão Técnica corintiana. "[O Operário] É uma equipe que joga, aparentemente, em duas linhas de quatro. Vamos conversar com o pessoal da análise, que viu tudo. Só vi 30 minutos da segunda etapa. Tiveram um pouco de força. Empurraram o Taubaté para trás, quase conseguiram o empate com bolas aéreas. Em alguns momentos, eles me pareceram jogar com a linha um pouco elevada. Para nós, isso pode ser bom, se conseguirmos trabalhar nesta entrelinha", analisa o técnico Osmar Loss.

No lado operariano, o técnico Paulinho Resende deve manter a mesma equipe de estreia. Segundo o site Gazeta MS, esse seria o time Lucas no gol; Caio, Matheus Cuíca, João Vitor e Wender; Juninho, Bruninho, Marlon e Elorhan; Marcelinho e Rodrigo Bê. O Timão deve começar a partida com Filipe; Guilherme Romão, Thiago, Del'Amore e Samuel; Renan Areias, Mantuan, Pedrinho, Marquinhos e Fabrício Oya; Carlinhos.

Do outro lado do grupo 17, o Taubaté enfrenta o Pinheiros-MA, e uma vitória os donos da casa grava a sua classificação no torneio.