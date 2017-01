Operário-MS está desclassificado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe sul-mato-grossense foi goleada por 4 a 0, na noite desta sexta-feira (6), no estádio Joaquinzão, em Taubaté. O camisa 9 do Corinthians, Carlinhos marcou uma veze e participou de outros três gols da equipe paulista.

O Jogo

Diferente da estreia contra o Pinheiro-MA, o timão foi superior na partida, construindo o placar com bastante rapidez. Aos 31 minutos, o centroavante Carlinhos puxou o contra-ataque e deu o gol de presente ao Pedrinho, que não titubeou e abrir o placar, 1 a 0.

Goleador na base corintiana, Carlinhos voltou ao segundo tempo com vontade de servir seus companheiros. Com 51 segundos, Mantuan recebeu um lindo passe do atacante e chutou ao gol. Corinthians 2 a 0.

Não demorou muito para sair o terceiro gol, Mantuan achou Fabrício Oya livre, e solidário, tocou para Carlinhos, que driblou o goleiro e marcou o terceiro gol corintiano.

Com domínio absoluto do jogo, e o Operário praticamente entregue a partida, Carlinhos deu um drible da vaca em João Vitor, que cruzou para Mantuan, fechar o placar, dando números finais ao jogo.

Antes de se despedir do torneio, Operário tem um compromisso neste domingo, contra o Pinheiro-MA. A partida será em Taubaté, as 15h(MS).