Na tarde chuvosa deste domingo (5), no estádio do Morenão, o Operário fez a sua estreia na Copa Verde de 2017, empatando contra o Luziânia em 1 a 1. O resultado frustrou os 4.473 torcedores presentes. O jogo de volta está marcado para o dia 19 de março, na casa do adversário.

Jogo

A equipe sul-mato-grossense abriu o placar logo no início da partida. Aos dois minutos, em cobrança de falta, Wilson não pipocou para o goleiro adversário, e de frente para o gol tocou no fundo das redes.

O empate da equipe Goiânia foi aos 31 minutos da etapa final, quando Robinho invadiu a área e tocou na saída do goleiro França, igualando o placar.

No jogo de volta que será realizado no estádio Serra do Lago, um empate em 1 a 1, a decisão vai para os pênaltis. Empate com dois ou mais gols dá a vaga ao Operário. O vencedor do confronto pega na próxima fase Rondoniense (RO) ou Cuiabá (MT).