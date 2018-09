Na noite de quinta-feira (20), o Palmeiras venceu o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 0, abrindo vantagem para a classificação para as semifinais da Taça Libertadores da América. A partida foi realizada no estádio Monumental, em Santiago.

O placar foi aberto logo no início do jogo, aos dois minutos do primeiro tempo. Moisés, dentro da área, rolou a bola para trás e Bruno Henrique mandou a bola para o gol chileno.

O Segundo gol palmeirense foi aos 32 minutos do segundo tempo, quando em jogada de contra-ataque, Dudu aproveitou fez o segundo gol alviverde.

Aos 8 minutos do segundo tempo, uma bola chutada por Valdivia desviou em Mayke dentro da área. Antes da cobrança do escanteio, o juiz Andres Cunha foi chamado pelo árbitro de vídeo para rever o lance. Depois de assistir a três replays, o uruguaio voltou ao campo e confirmou o escanteio marcado anteriormente. Nos acréscimos da etapa final, Pérez deu um carrinho em Mayke e, depois de o VAR ser novamente consultado, foi expulso.

A partida de volta será 3 de outubro, às 20h45 (horário de MS), na Arena Palmeiras, em São Paulo.