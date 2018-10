A marca de 76 pontos é o número que o matemático Tristão Garcia calculou para o time que quer ser campeão brasileiro de 2018. Conforme apurado no site infobola.com.br, o Palmeiras já chega a 74% de chances de ser campeão, esse número chegou depois da 30ª rodada. O Flamengo aparece como a segunda equipe que tem mais chances de levar a taça, com 17%, o Internacional que empatou com o Santos em 2 a 2 no estádio Beira-Rio, está com 7% de chances, e São Paulo e Grêmio, ainda tem chances, os dois times tem 1% de chance de levantar o caneco.

Na próxima rodada, o líder Palmeiras vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo, o verdão tem quatro pontos de vantagem do rubro negro, e defende uma invencibilidade de 15 partidas sem derrotas no Brasileirão, depois que o técnico Luiz Felipe Scolari assumiu a equipe. a equipe precisaria fazer mais 14 pontos nas próximas oito partidas para ficar com a taça.

Já o Flamengo quer a vitória para se aproximar ainda mais do líder, e manter a boa sequência desde a chegada do Dorival Junior, que desde que assumiu o time, a equipe não sofreu nenhum gol, e já marcou dez vezes. O rubro negro tem que fazer 19 pontos para conseguir ser campeão segundo o matemático.

O Internacional se complicou com o empate com o Santos dentro da sua casa, e depois de muita reclamação com a arbitragem, o time precisa vencer no mínimo seis partidas e empatar duas, somar 20 pontos e torcer para que os outros dois times que estão a frente tropecem.