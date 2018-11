Empate diante do Atlético-MG no Horto fez o Verdão manter vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, permanecendo cinco à frente do segundo colocado, o Internacional

Palmeiras chega a 92% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2018. O Alviverde conquistou um empate diante do Atlético Mineiro em 1 a 1, e terminou a rodada com 67 pontos, cinco a mais que o vice-líder Internacional, e faltam apenas cinco partidas para o final da competição.

O site especializado Infobola que realizou a projeção, faltando seis rodadas, o Verdão estava com 88%, e conforme os resultados, a porcentagem aumentou 5%, passando para 92%, só um verdadeiro desastre para o time paulista não conquistar o título.

O Internacional possui 5%, Flamengo 2% e Grêmio, quarto colocado, 1%. Antes, o São Paulo aparecia com chances de título, mas agora não figura entre os postulantes ao caneco.

O Palmeiras vem de uma sequencia de jogos sem perder, ao todo são 18 partidas, com 67 pontos, acredita que com mais duas vitórias ele já possa ser campeão, já que o vice nunca chegou ao 72 pontos.

O próximo compromisso dos comandados de Felipão será no Allianz Parque, contra o Fluminense, na próxima quarta-feira. As chances de o Palmeiras triunfar são bem grandes, ainda mais pela sequência de 18 jogos sem perder na competição.

Depois do Flu, o líder do Brasileirão terá pela frente Paraná que já foi rebaixado, e a partida será em Londrina, e América-MG, Vasco e Vitória, todos na parte debaixo da tabela, o que pode configurar o nível dos duelos como complicados, já que todos estão lutando contra o Z4.