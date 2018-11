O Palmeiras conquistou o título do Brasileirão no último domingo em São Januário, no Rio de Janeiro, com a vitória por 1 a 0 diante do Vasco, e no próximo domingo (2), acontece à última rodada da competição, e a entrega da taça.

A partida será no Allianz Parque, estádio do Verdão, e depois de receber os parabéns pelo título do palmeirense Jair Bolsonaro , o site UOL informou que o presidente eleito foi fonvidado para assistir do estádio a última partida da temporada alviverde.

O convite para Bolsonaro participar da entrega da taça, saiu do clube, mas o político ainda não confirmou presença.

A diretoria palmeirense formalizou o convite na última terça-feira (27) e já separou um camarote do Allianz para Bolsonaro, assessores e segurança. O esquema para garantir a chegada e a saída do presidente eleito também já está garantido.

Bolsonaro foi ao estádio e tirou foto com Felipe Melo nos vestiários do estádio. O volante sempre se declarou um apoiador das ideias do futuro presidente e em um dos gols feito por Felipe Melo, foi dedicado a ele. Na entrevista coletiva após o título, o técnico Luiz Felipe Scolari também citou o político indiretamente: "Espero que nosso Brasil cumpra ordens sob nossa nova presidência", frisou o técnico.