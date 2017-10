Palmeiras e Cruzeiro empatam no Allianz Parque

A Segunda campeã reservou um duelo de tirar o fôlego nesta noite. Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras-SP e Cruzeiro-MG mediram forças no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Com boas chances para os dois lados, o placar terminou com empate em 2 a 2. A Raposa segue firme no G-6 da competição e o Verdão continua na busca ao líder Corinthians-SP. A diferença para o primeiro colocado da tabela agora é de cinco pontos.

Se vencesse, o Palmeiras diminuiria a distância ao rival para apenas três pontos. Em caso de triunfo contra o próprio Timão na próxima rodada, o Alviverde poderia até ultrapassá-lo. Desta forma, o Verdão entrou em campo com tudo.

A estratégia, porém, não deu muito certo, já que foi o Cruzeiro quem largou na frente. Aos cinco minutos de bola rolando, Diogo Barbosa avançou pela esquerda, cruzou rasteiro na área, Juninho tentou tirar com a perna esquerda e acabou marcando gol contra. Os donos da casa aumentaram a pressão após o gol e assustaram Fábio com jogadas passando quase sempre por Moisés, Keno e Dudu. Na marca dos 34, Borja conseguiu deixar tudo igual para os paulistas. Egídio cruzou da esquerda e Dudu tocou para trás com o calcanhar. Fábio fez grande defesa, mas o atacante colombiano apareceu e completou para o fundo da rede.

Após um segundo tempo onde praticamente só o Palmeiras finalizou, o Cruzeiro voltou com uma postura um pouco mais ofensiva. Aos três minutos, Arrascaeta recebeu na pequena área e bateu para o gol, mas Fernando Prass fez linda defesa. Dois minutos depois, a resposta paulista veio com Borja, que obrigou Fábio a evitar o gol com intervenção em dois tempos.

O duelo ficou bem aberto e os mineiros chegaram ao segundo gol aos 18 minutos. Juninho perdeu a bola no meio, Robinho recebeu lançamento na frente e tocou por cima de Prass para deixar a Raposa na frente novamente. O Alviverde sentiu o gol e ficou mais perto de sofrer o terceiro do que de empatar. A defesa, no entanto, conseguiu neutralizar o ímpeto celeste e, já aos 40, Borja apareceu para marcar mais um e evitar a derrota do Verdão. Dudu recebeu na lateral, mandou a bola na área, o atacante colombiano dominou e fuzilou para o fundo da rede.

O Palmeiras foi a 54 pontos com o empate e segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou a 48 e continua no quinto lugar da competição. O Alviverde volta a campo para o clássico com o Corinthians no próximo domingo (5). No mesmo dia, a Raposa recebe o Atlético-PR no Mineirão.