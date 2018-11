Alviverde defende uma vantagem de quatro pontos em relação ao segundo colocado, já o Santos está em busca de uma vaga no torneio continental

O Palmeiras encara o Santos às 18 horas (MS) deste sábado (3), o Verdão entra em campo após ser eliminado na semifinal da Copa libertadores, a partida será no Allianz Parque, e vale pela 32ª rodada do Campeonato brasileiro 2018.

O Alviverde defende uma vantagem de quatro pontos em relação ao segundo colocado, já o Santos está em busca de uma vaga no torneio continental.

Com uma invencibilidade de 16 jogos no Brasileirão, desde que o técnico Luiz Felipe Scolari chegou na equipe, o Palmeiras terá muitos desfalques para o clássico. Os laterias Mayke e Diogo Barbosa, foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e ficarão fora dos próximos dois jogos do verdão. Ainda tem o volante Moisés, suspenso e o atacante Willian, que se lesionou na última partida.

No lado do Peixe, o técnico Cuca evitou antecipar a escalação. Já a maior dúvida está em cima da disputa entre Bruno Henrique e Derlís para uma vaga entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SANTOS

Data: 03 de novembro de 2018, sábado

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio Machado

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa) e Neuza Ines Back (Fifa)

Provável escalação:

PALMEIRAS: Weverton; Jean (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu e Deyverson

Técnico: Felipão

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Sanchez; Rodrygo, Derlis (Bruno Henrique) e Gabriel

Técnico: Cuca