Palmeiras, Flamengo e Fluminense voltam a vencer no Brasileiro

Neste domingo (15), Palmeiras, Flamengo e Fluminense voltaram a vencer no Brasileirão 2017. Em Goiânia, após duas rodadas, o Verdão reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Atlético/GO por 3 a 1. Em Chapecó (SC), o Flamengo superou a Chapecoense por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na Série A depois de três partidas. Pelo mesmo placar, o Fluminense venceu o Avaí e acabou com o jejum de seis jogos. No outro duelo da 28ª rodada iniciado às 17h, Sport e Atlético/MG ficaram no 1 a 1 em Recife.

No Olímpico Pedro Ludovico, o Palmeiras contou com as assistências de Keno para superar o Atlético/GO e voltar a vencer no Brasileirão. Com três assistências, o atacante contribuiu diretamente para o triunfo palmeirense. No primeiro tempo, aos 20 minutos, Keno serviu Willian, que abriu o placar, 1 a 0. Aos 43, o camisa 27 achou Moisés sozinho dentro da área. O meia não desperdiçou e fez 2 a 0. Na etapa final, aos 14 minutos, o "garçom" palmeirense cruzou na medida para Dudu ampliar, 3 a 0. O Atlético/GO marcou o gol de honra com Walter, 3 a 1. Com a vitória fora de casa, o Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro com 47 pontos. O Dragão segue na lanterna com 26.

Na Ilha do Retiro, os gols saíram ainda na primeira etapa. Jogando em casa, o Sport saiu na frente aos nove minutos de jogo com Patrick. O meia dominou no peito e finalizou cruzado sem chances para o goleiro Victor, 1 a 0. O Atlético/MG igualou o marcador aos 37 minutos. Após cruzamento de Otero, Fred mergulhou e acabou com o jejum de 12 jogos balançar as redes, 1 a 1. Com o empate, o Sport acumula 34 pontos e o Galo soma 38.

No Maracanã, o Fluminense levou a melhor no confronto direto com o Avaí e se afastou da zona de rebaixamento. O único gol da vitória tricolor foi marcado pelo artilheiro do Brasileirão. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Henrique Dourado mostrou oportunismo e, de voleio, superou o goleiro Douglas Friedrich, 1 a 0. Com o triunfo em casa, o Fluminense chegou a 35 pontos e abriu três de vantagem para o Z-4. Com 30, o Avaí segue na zona da degola.

Na Arena Condá, o Flamengo também venceu pelo placar de 1 a 0. Após desperdiçar um pênalti com Everton Ribeiro, o Rubro-negro chegou ao gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo. Diego recebeu de Berrío, avançou e finalizou cruzado para garantir o triunfo dos visitantes. Com o resultado, o time carioca alcança os mesmos 43 pontos do Botafogo, sexto colocado. Com 32, a Chape segue ameaçado pelo Z-4.

A 28ª rodada segue neste domingo (15) com mais dois confrontos e se encerra na segunda-feira (16) com Santos x Vitória.