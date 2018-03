Palmeiras lidera média de pagantes em 2018. Veja a lista com os 20 melhores clubes

Os torcedores do Palmeiras têm feito bonito neste início de temporada e lideram a média de público pagante por jogo em 2018 no Brasil, com 28.883 espectadores por partida. O jogo que mais alavancou esses bons números foi a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, em 4 de fevereiro, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, com 37.867 pagantes na Arena Palmeiras.

Outros que aparecem bem no ranking, com mais de 20 mil pagantes por partida, são Corinthians (25.496) e Cruzeiro (22.372), segundo e terceiro colocados, respectivamente. Com médias não tão expressivas quanto os três primeiros, Atlético-MG (16.729) e São Paulo (16.189) completam o Top 5 da temporada 2018.

Destaque positivo também para o Fortaleza, sétimo na lista, com a maior média de pagantes entre os clubes nordestinos, com 13.114 torcedores por jogo. A dupla paraense Paysandu (11.657) e Remo (11.058) têm a nona e 10ª melhor médias, respectivamente, e ficam à frente de 13 equipes da Série A (Internacional, Bahia, Flamengo, Vitória, Atlético-PR, Vasco, Chapecoense, Fluminense, Ceará, Paraná, América-MG, Botafogo e Sport).

Já os grandes cariocas... Estes têm decepcionado, é tão pouca a presença de seus torcedores aos estádios que a soma das médias de público deles não ultrapassa os três primeiros do ranking: Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. O Flamengo tem a 14ª média (7.069), depois vem o Vasco na 18ª posição, com 6.547 pagantes por jogo. Fluminense (5.048) e Botafogo (2.846) ficaram fora do Top 20.