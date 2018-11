Faltando apenas três jogos para encerrar o Campeonato Brasileiro de 2018, o Palmeiras pode ser campeão antecipadamente, caso vença o América-MG em seu estádio, e conte com tropeços de Flamengo e Internacional.

O líder Palmeiras entra em campo às 20h45 (de MS), a equipe está a 20 partidas sem saber o que é perder, no último jogo contra o Paraná, no empate em 1 a 1, superou a marca do seu maior rival, o Corinthians que em 2017 ficou 19 jogos sem perder.

O time treinado por Luiz Felipe Scolari precisa torcer para que Flamengo que é o vice-líder, e está com cinco pontos a menos, não vença o Grêmio e o Internacional que ocupa a terceiro colocado, a seis pontos de diferença, não ganhe do Atlético-MG. Os três primeiros colocados jogam em casa.

Para o América-MG, o confronto com o Verdão também tem grande importância. A equipe, agora comandada por Givanildo Oliveira é a primeira da zona de rebaixamento, vem de vitória sobre o Santos e luta para escapar da queda para a segunda divisão nacional.