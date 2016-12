A volta do volante Felipe Melo ao Brasil está próxima. E o Palmeiras é o destino. O jogador já acertou salário e o contrato de três temporadas com o campeão brasileiro. Mas a próxima fase da negociação é mais complexa. Felipe, de 33 anos, tem vínculo com o Inter de Milão, da Itália.

Diretoria e assessoria de imprensa do Palmeiras, ambas em fase de transição, ainda não confirmam publicamente a informação, até porque ainda falta conseguir a liberação de Felipe Melo junto ao clube italiano, que ele defende desde 2015.

A solução do caso deve acontecer na primeira semana de janeiro, na reabertura da janela de transferências. Segundo a imprensa italiana, o Internazionale está disposto a liberar Felipe Melo para poder reduzir sua folha salarial. Ele tem contrato até a metade de 2017, com opção de renovação por mais uma temporada. A saída do volante na virada do ano representaria uma economia de no mínimo R$ 6 milhões aos italianos. Esse é o valor aproximado do que Felipe tem a receber de salário até o fim do vínculo.

Revelado pelo Flamengo e titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, o volante está na Europa desde 2005. No Brasil, ele também jogou por Cruzeiro e Grêmio.

Os salários de Felipe Melo no Inter de Milão foram um empecilho para o São Paulo, outro interessado no jogador. Segundo pessoas ligadas ao volante, Palmeiras, Flamengo e o próprio Tricolor fizeram contatos, mas o Verdão mostrou mais disposição de investir.

Até o momento, o Verdão anunciou as contratações de Hyoran (Chapecoense), Keno (Santa Cruz) e Raphael Veiga (Coritiba). O técnico da equipe será Eduardo Baptista.

Outra contratação que está bem próxima de ser anunciada pelo Palmeiras é a do meia venezuelano Guerra, do Atlético Nacional de Medellín.