O Palmeiras venceu o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 0, na noite de quarta-feira (3) e garantiu a vaga para as semifinais da Taça Libertadores da América.

O atacante Dudu abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, em um golaço, que de fora da área, acertou um chute sem chance para o goleiro da equipe chilena Orion. O segundo gol foi na segunda etapa, aos sete minutos e de pênalti. Dudu foi puxado por Opazo dentro da área e o árbitro colombiando, Wilmar Roldán marcou a penalidade. Borja cobrou e marcou o segundo da equipe paulista.

Com muita tranquilidade, o time de Felipão dominou a partida e garantiu a classificação para as semifinais. No resultado agregado, somando os gols das partidas de ida e de volta, o resultado final ficou em 4 a 0 para a clube brasileiro.

O Palmeiras espera o adversário que sairá do confronto desta quinta-feira (4) entre Cruzeiro e Boca Junior, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.