A briga pelo título do Campeonato Brasileiro vem se tornando mais intensa a cada rodada que passa. Nos jogos deste fim de semana, sábado (29) e domingo (30), um novo clube é líder da competição, sendo que a diferença do primeiro para o quarto colocado é de apenas quatro pontos.

Dos seis clubes que disputam diretamente o título do campeonato, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Atlético-MG venceram. São Paulo e Flamengo empataram em seus jogos.

Com os resultados, o Palmeiras é líder com 53 pontos, seguido pelo Internacional com os mesmo 53. Porém, o Palmeiras tem mais saldo de gols e por isso, está na liderança. Em terceiro está o São Paulo com 52; em quarto o Grêmio com 50 e em quinto o Flamengo com 49 pontos. O Atlético-MG está na sexta posição com 45. As seis equipes possuem chances de conquistarem o título.

Confira os resultados das parditas desse fim de semana:

Sábado (29)

Fluminense 0 x 1 Grêmio (Engenhão-Rio de Janeiro)

América-MG 0 x 0 Corinthians (Independência-Belo Horizonte)

Bahia 0 x 0 Flamengo (Arena Fonte Nova-Salvador)

Domingo (30)

Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro (Pacaembu-São Paulo)

Atlético-MG 5 x 2 Sport (Independência-Belo Horizonte)

Botafogo 2 x 2 São Paulo (Engenhão-Rio de Janeiro)

Santos 1 x 0 Atlético-PR (Vila Belmiro-Santos)

Internacional 2 x 1 Vitória (Beira Rio-Porto Alegre)

Ceará 3 x 1 Chapecoense (Castelão-Fortaleza)

O jogo entre Paraná e Vasco completam a 27ª rodada nesta segunda-feira, às 19h (horário de MS) no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Confira a tabela do Campeonato Brasileiro.