Palmeiras vence o Grêmio e sobe para segundo lugar

Seis jogos movimentaram a tarde deste domingo (22) pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Santos, Atlético-MG, São Paulo, Atlético-PR e Bahia garantiram três pontos em seus respectivos jogos.

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Grêmio e Palmeiras se enfrentaram em Porto Alegre. Depois de um primeiro tempo sem muita inspiração para os dois lados, o Verdão marcou três vezes na etapa complementar e saiu com a vitória por 3 a 0. Dudu abriu o placar logo no início com chute forte de fora da área, que desviou em Marcelo Oliveira e enganou o goleiro Paulo Victor. Aos nove minutos, Moisés pegou rebote do defensor gremista e ampliou. Seguindo na pressão, o Palmeiras marcou novamente aos 17. Após boa triangulação, Mayke cruzou e Dudu apareceu livre para fechar fazer 3 a 0. Aos 33, o time gaúcho descontou com Michel. Com a vitória, o Palmeiras assumiu a vice-liderança da Série A, com 53 pontos, enquanto o Grêmio desceu para a quarta posição, com 50.

Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e, com 53 pontos, subiu para o terceiro lugar da tabela. O único gol da partida saiu aos 30 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio de Lucas Lima e finalização de Ricardo Oliveira. A equipe goiana, que pressionou o time da casa e teve boas chances de gol, segue na lanterna da competição, com 26 pontos.

Um dos clássicos regionais do dia foi em Belo Horizonte, entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo, com gol de Thiago Neves, mas viu o Galo virar na etapa complementar e vencer por 3 a 1. Aos 15 minutos, Otero, de cabeça, deixou tudo igual. Na sequência, Robinho recebeu de Fábio Santos, se livrou da marcação e virou. Aos 35, mais uma vez, Robinho contou com passe pela esquerda, cortou o adversário e bateu colocado para concluir o triunfo do Atlético, décimo colocado, com 41 pontos. O Cruzeiro, com 47, permanece na quinta posição.

O São Paulo recebeu o Flamengo, no Pacaembu, e venceu por 2 a 0. Lucas Pratto abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio. Aos 39, Cueva cruzou para Hernanes, que cabeceou sem chances para o goleiro Diego Alves. Com 37 pontos, o Tricolor Paulista ocupa o 13º lugar, enquanto o Fla, com 46, está na sexta posição.

Na Arena da Baixada, o Atlético-PR recebeu o Sport e venceu por 2 a 1. Aos 15 minutos do segundo tempo, Lucho González recebeu de Ribamar e chutou de primeira para colocar o Furacão na frente. Aos 24, Diego Souza empatou, de pênalti, para o Leão. Já quase no final da partida, Felipe Gedoz cobrou pênalti e decretou a vitória rubro-negra. Com 41 pontos, o Atlético é o nono colocado da tabela, enquanto o Sport, com 35, está na 15ª posição.

O outro clássico regional do dia foi em Salvador. Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Vitória e garantiu três pontos após o triunfo por 2 a 1. Mendonza colocou o Tricolor na frente no primeiro minuto do segundo tempo. Aos 37, Wallace Reis empatou para o Leão. Aos 43 foi a vez de Edgar Junio balançar as redes e garantir a vitória do Bahia, que agora tem 38 pontos, na 11ª posição. O Vitória é o 16º colocado, com 33, e pode entrar na zona de rebaixamento até o complemento da rodada.

Para encerrar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira (23) se enfrentam Corinthians X Botafogo às 20h no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro.