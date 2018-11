Verdão vence todas as votações do jornal Marca

Mais uma prova de amor ao clube, torcedores do Palmeiras têm mostrado sua força em 2018, já são três conquistas fora dos campos de futebol. Os torcedores vem lotando o estádio em todas as partidas que é mandante. E em mais uma votação do jornal Marca, da Espanha, sobre qual seria ‘a melhor torcida do mundo’, a torcida não fez feio.

O Ranking segue aberto até esta quarta-feira (14), tem o Palestra na primeira posição com mais de 88 mil votos. O segundo lugar é o Raja Casablanca, do Marrocos, com 'apenas' 34,8 mil votos. O líder do Campeonato Brasileiro tem mais que o dobro de vantagem na ponta da disputa.

Além do Palmeiras, os brasileiros melhores posicionados são Corinthians, em 24º, e Flamengo, em 25º.

Importante lembrar que não é de hoje que o Palmeiras vem levando a melhor nas votações populares do diário Marca. O Verdão já conquistou os 'prêmios' de melhor camisa e escudo. Segundo o jornal, o ranking já foi definido, mas ainda é possível votar. Clique aqui.