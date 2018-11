A região do Pantanal foi escolhida para sediar uma competição mundial de paramotor, esse evento faz com que o Brasil seja uma referência em Ecoturismo e Turismo de Aventura. O país tem diversificação de culturas, e uma variedade de biomas nas cinco regiões.

Hoje (7) representantes da empresa inglesa responsável pela competição, estão fazendo uma visita técnica no estado, eles farão toda rota, o início dela será na cidade de Nova Mutum, que fica no estado de Mato Grosso, e vão até a cidade de Bonito aqui em estado.

Eles voarão pela região para reconhecimento do local, acompanhados de um cinegrafista e operador de drone, responsáveis pela divulgação do evento que será em solo brasileiro, no próximo ano.

O Ecoturismo e o Turismo de Aventura é o segmento turístico que mais cresce no mundo, com taxas entre 15% e 25% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é apontado como o primeiro do ranking em belezas naturais, entre 136 países.

O último levantamento do Ministério do Turismo (MTur), com turistas estrangeiros, revela que 16% dos visitantes internacionais que vêm ao Brasil estão em busca de atividades junto à natureza.

O evento será em 2019 e passará pelas regiões de Nova Mutum, Bom Jardim, Livramento, Chapada dos Guimarães, Poconé e Porto Jofre, no Mato Grosso, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. O evento deverá reunir profissionais de diversos países da modalidade.