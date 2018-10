Na noite se segunda-feira (1°) Paraná e Vasco empataram em 1 a 1, no estádio Durival Britto, em Curitiba, partida que completou a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois clubes somaram um ponto, complicando ainda mais a situação de ambos na competição.

O Paraná foi a 17 pontos, permanecendo na última colocação, necessitando de um verdadeiro milagre para continuar na série A em 2019. O Vasco foi para 30 pontos e subiu para a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento. Mas, da mesma forma que a briga pelo título está acirrada, a luta pela permanência na primeira divisão está bem equilibrada.

Por conta das eleições no próximo domingo, as partidas válidas pela 28ª rodada têm jogos confirmados para sexta-feira (5), sábado (6), segunda-feira (8) e terça-feira (9). O Paraná enfrenta o Fluminense na segunda-feira, às 19h no Maracanã. O Vasco enfrenta o Botafogo na terça-feira, às 20h, no Engenhão. Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro.

*Os horários citados são de MS.