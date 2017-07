Pelo Flamengo, Diego reencontra a Vila Belmiro

Foi em 2002 que, aos 16 anos de idade, Diego despontou como uma das maiores revelações do futebol brasileiro. Pelo Santos, o meia desfilava categoria pelo gramado da Vila Belmiro, e foi um dos principais jogadores na conquista do Brasileirão daquele ano. Nesta quarta-feira (26), cerca de 13 anos depois de deixar o Alvinegro, Diego reencontrará a Vila e o Santos, mas vestindo a camisa do Flamengo. A bola rola às 21h45 (de Brasília) para o duelo, que vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Bicampeão brasileiro com o Peixe (2002 e 2004), o meia passou 12 temporadas longe do futebol nacional. No ano passado, retornou ao país para vestir a camisa do Fla. Em pouco tempo, conquistou o carinho da torcida rubro-negra, graças aos seus gols e jogos decisivos. Em mais de um ano de clube, o número 35 perdeu somente quatro jogos.

Essa não é a primeira vez que ele enfrenta o ex-clube. Desde que voltou ao Brasil, Diego jogou contra o Santos duas vezes, e saiu vitorioso em ambas. No Brasileirão de 2016, no Maracanã, teve até gol do meia, que comemorou muito com a torcida do Flamengo. O segundo duelo foi justamente no jogo de ida desta Copa do Brasil, vencido pelos cariocas por 2 a 0. Dessa vez, Diego não marcou.

Na partida desta quarta, o Fla pode até perder por um gol de diferença para garantir sua classificação para as semifinais. O Santos, que precisa de uma vitória de pelo menos três gols de vantagem conta com a experiência do técnico Levir Culpi. Em 2014, pelo Atlético-MG, o treinador conseguiu reverter duas situações idênticas a essa na Copa do Brasil, contra Corinthians e Flamengo.

Além de Flamengo x Santos, outros dois duelos preenchem a quarta-feira de Copa do Brasil

19h30 - Botafogo-RJ x Atlético-MG - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Primeiro confronto: Atlético 1 x 0 Botafogo