Peru vence Austrália por 2x0, mas as duas equipes são eliminadas

A já eliminada seleção peruana conquistou sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em 40 anos, e marcou seu primeiro gol em 36, ao conquistar uma vitória de 2 x 0 sobre a Austrália, nesta terça-feira, um resultado que condenou os australianos ao último lugar do Grupo C.

Os australianos precisavam vencer para ter qualquer chance de avançar, mas perdeu todas as chances que surgiram. Andre Carrillo colocou o Peru em vantagem aos 18 minutos com um chute de primeira, e Paolo Guerrero ampliou a vantagem aos cinco minutos da etapa complementar com um chute de perto.

O resultado significa que França e Dinamarca, que empataram por 0 x 0 na outra partida do grupo, se classificaram para as oitavas de final.

A França ficou em primeiro lugar da chave e enfrentará o segundo colocado do grupo que contém Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria, enquanto a Dinamarca pegará o primeiro colocado dessa chave.