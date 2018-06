A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá dicas de prevenção contra roubos de carga. A proposta é fazer com que a população não sofra com situações desagradáveis durante as paradas entre uma viagem e outra.

Fique atento:

Procure sempre abastecer o seu caminhão em lugares conhecidos;

Preferencialmente, abasteça em postos de combustíveis urbanos;

Quando for estacionar, procure lugares com áreas bem iluminadas;

Fique atento durante o carregamento da carga, pois o maior número de abordagens dos ladrões ocorre nesse momento;

Não contrate pessoas desconhecidas;

Pernoite somente em locais seguros, com boa iluminação e movimentados;

Evite parar no acostamento;

Nunca estacione em locais isolados e desertos;