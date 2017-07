Prefeitura divulga lista de aprovados para o programa Movimenta Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta terça-feira (25), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a classificação final de aprovados no processo seletivo simplificado para o preenchimento de 56 vagas destinadas ao Programa Movimenta Campo Grande, para executarem atividades de esporte e lazer na Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A convocação para a entrega dos documentos inicia na quarta-feira (26) e acontecerá na sede da Funesp a partir das 9h, conforme apresentado em edital 06/2017-06 do Diogrande. A contratação, por tempo determinado, cumprirá jornada de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais, para diversos cargos.

A lista está disponível para consulta no site http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande e também na sede da Funesp. Os classificados foram aprovados por ordem decrescente da nota final, levando em consideração experiências profissionais, tempo de serviço na área e entrevistas.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, os contratados passarão por capacitação na próxima sexta-feira (28) e iniciarão as atividades no sábado (29) quando serão apresentados à população no lançamento das atividades de esporte e lazer do segundo semestre, a partir das 14h.