Na noite desta quarta-feira (10) Cruzeiro e Corinthians vão se enfrentar na primeira partida da grande decisão da Copa do Brasil, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

De um lado, o clube mineiro é o atual campeão, e contra a equipe alvinegra, busca o sexto título da competição de sua história, para se tornar o maior campeão da Copa do Brasil entre os clubes do país. O Cruzeiro chegou a final depois de passar pelo Palmeiras, vencendo o jogo de ida, em São Paulo, por 1 a 0, e empatou em 1 a 1 no Mineirão, e com casa cheia, quer fazer um resultado favorável para não se complicar na partida de volta, em São Paulo.

Já o Corinthians busca salvar a fase turbulenta vivenciada neste ano de 2018, após a saída de jogadores importantes durante a temporada. A equipe paulista quer conquistar o quarto título da Copa do Brasil de sua história, buscando fazer um bom resultado hoje e levar a decisão para São Paulo, diante de sua apaixonante torcida. O clube paulista chegou à decisão após empatar em 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, e vencer em casa, por 2 a 1 o clube carioca, garantindo a classificação.

O jogo será às 20h45 (horário de MS). A partida de volta será na próxima quarta-feira (17), no mesmo horário, na Arena Corinthians, em São Paulo. O Campeão fatura o prêmio de R$ 50 milhões e mais uma vaga para a fase de grupos da Taça Libertadores da América de 2019. O vice ganhará R$ 20 milhões.