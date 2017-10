Primeiros jogadores da Seleção chegam à Granja Comary

Os primeiros atletas do grupo de convocados para os dois últimos jogos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 chegaram à Granja Comary, em Teresópolis, durante a manhã desta segunda-feira (02).

Jemerson, Gabriel Jesus, Paulinho, Fernandinho, Jorge, Arthur, Cássio, Ederson, Renato Augusto, Willian, Diego Tardelli, Neymar Jr., Marquinhos, Daniel Alves e Thiago Silva participarão do treinamento comandado pelo técnico Tite a partir das 15h30.

A comissão técnica aguarda ainda a chegada de Danilo, que se juntará ao grupo antes do horário do almoço e está confirmado nas atividades desta segunda. Um dos primeiros a chegar, o volante Fernandinho comentou sobre os jogos das últimas rodadas das Eliminatórias, competição liderada pelo Brasil com 37 pontos:

“O objetivo é ganhar os dois últimos jogos, somar o maior número de pontos possíveis e dar um passo importante rumo à preparação para a Rússia em 2018”, afirmou Fernandinho.

Casemiro, Fred, P. Coutinho e Firmino também chegarão nesta segunda-feira, mas não conseguirão participar dos trabalhos. Na terça-feira (03), o técnico Tite já terá o elenco completo com a chegada de Alisson, Alex Sandro, Miranda e Diego. O grupo trabalha na Granja Comary até a quarta-feira, quando viajará para a Bolívia.

A Seleção Brasileira enfrentará a Bolívia, no dia 5 de outubro, às 17h (horário de Brasília),e o Chile, no dia 10 de outubro, às 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo.