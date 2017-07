Projeto Lazer e Cidadania levará mais de 30 oficinas para parques da Capital

Com mais de 100 horas de atividades de esporte e lazer realizadas por parque, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) inicia no próximo sábado (29) as ações do segundo semestre. O evento, que acontecerá no Parque Ayrton Senna, terá oficinas a partir das 14 horas, onde a população conhecerá os novos professores e as oficinas que serão desenvolvidas nos parques e praças da Capital.

Na ocasião, a Funesp fará o lançamento oficial do Projeto Lazer e Cidadania, que iniciou em março de 2017 e já soma mais de 20 mil atendimentos, além da assinatura do Decreto que cria o Grupo Gestor do Parque Ayrton Senna. Com o Grupo, os moradores da região poderão auxiliar a prefeitura na administração do equipamento público, já que discutirão temas de melhorias do parque.

Entre as atividades programadas para sábado estão oficinas de futsal, academia de musculação, aula de ciclismo, basquete, futsal e vôlei, além de capoeira, beach tênis, futebol, yoga e aulão de ginástica. O objetivo do Projeto é democratizar o acesso às práticas do lazer e seus diferentes conteúdos culturais a todos os cidadãos, por meio de ações educativas na perspectiva da inclusão social e da cidadania.

Neste sábado, a proposta é apresentar um panorama com as novas atividades e lançar a programação de todos os parques, que terão mais de 30 oficinas em 11 locais, conforme explicou o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “A ação de sábado marca o retorno das atividades para o segundo semestre, a oficialização do Projeto Lazer e Cidadania e a assinatura do decreto que cria o Grupo Gestor do Ayrton Senna, o que reforça o compromisso de todos com o equipamento esportivo”.

Sobre o Projeto Lazer e Cidadania

Serão 100 horas de atividades por parque, com o desenvolvimento de mais de 30 oficinas, entre elas treinamento funcional, Zumba, grupo de corrida, futebol americano, academia da 3ª Idade, capoeira, ginástica, futsal, basquete, vôlei, beach tênis, futebol, yoga, alongamento, ciclismo e as novidades, que são os esportes aquáticos e lutas.

Ao todo, 11 locais oferecerão as atividades que no primeiro semestre teve cerca de 20 mil atendimentos por mês.

Os locais são: Parque Jacques da Luz, Parque Olímpico Ayrton Senna, Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha, Parque Tarsila do Amaral, Parque Ecológico do Sóter, Centro de Formação de Atletas, Praça Esportiva Elias Gadia, Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Ginásio Guanandizão e Orla Morena.